Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Аниканов покинул свой пост

Сегодня, 11:08
Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что Геннадий Аниканов покинул пост главного тренера женской сборной России.
«Мы сделали ротацию, — цитирует Агапитова ТАСС. — Геннадий Викторович Аниканов теперь на пенсии, однако он будет привлекаться к работе со сборной по возможности и в случае необходимости».
С 1 января 2024 года женской сборной России будет руководить старший тренер Виктор Карпуненко. Руководство мужской национальной командой доверено старшему тренеру Риму Сиразетдинову. Тренировавший основной состав Ибрагим Самадов теперь сосредоточится на работе с молодежной командой (до 24 лет).
65-летний Аниканов возглавлял женскую сборную России по тяжелой атлетике с 1 января 2019 года.