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Допинг

Сегодня, 15:05

Российскую тяжелоатлетку Сотиеву дисквалифицировали за допинг

Виктория Кравченко
Яна Сотиева
Яна Сотиева.
Фото Соцсети
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Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года по тяжелой атлетике Яна Сотиева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По данным организации, в организме 21-летней девушке была найдена запрещенная субстанция. Спортсменка будет отстранена на два года, начиная с 5 декабря с учетом срока временного отстранения (7 сентября).

Таким образом, дисквалификация тяжелоатлетки продлится до 7 сентября 2025 года.

Сотиева — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в Ташкенте и серебряный призером чемпионата Европы 2021 года в Москве. Она выступала в весовой категории до 76 кг.

В июне 2023 года Сотиева стала чемпионкой России в весовой категории до 81 кг.

РУСАДА планировало в 2023 году взять у спортсменов 11 тысяч допинг-проб.

В РУСАДА подвели итоги года: «План по отбору допинг-проб будет перевыполнен»

РУСАДА
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