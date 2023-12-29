Российскую тяжелоатлетку Сотиеву дисквалифицировали за допинг

Допинг
Сегодня, 15:05
Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года по тяжелой атлетике Яна Сотиева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
По данным организации, в организме 21-летней девушке была найдена запрещенная субстанция. Спортсменка будет отстранена на два года, начиная с 5 декабря с учетом срока временного отстранения (7 сентября).
Таким образом, дисквалификация тяжелоатлетки продлится до 7 сентября 2025 года.
Сотиева — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в Ташкенте и серебряный призером чемпионата Европы 2021 года в Москве. Она выступала в весовой категории до 76 кг.
В июне 2023 года Сотиева стала чемпионкой России в весовой категории до 81 кг.
РУСАДА планировало в 2023 году взять у спортсменов 11 тысяч допинг-проб.
В РУСАДА подвели итоги года: «План по отбору допинг-проб будет перевыполнен»