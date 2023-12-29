Российскую тяжелоатлетку Сотиеву дисквалифицировали за допинг

Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года по тяжелой атлетике Яна Сотиева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По данным организации, в организме 21-летней девушке была найдена запрещенная субстанция. Спортсменка будет отстранена на два года, начиная с 5 декабря с учетом срока временного отстранения (7 сентября).

Таким образом, дисквалификация тяжелоатлетки продлится до 7 сентября 2025 года.

Сотиева — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в Ташкенте и серебряный призером чемпионата Европы 2021 года в Москве. Она выступала в весовой категории до 76 кг.

В июне 2023 года Сотиева стала чемпионкой России в весовой категории до 81 кг.