Лучшая штангистка России сильно похудела. Каширина бьет рекорды после отстранения

Вице-чемпионка Олимпийских игр выиграла свой первый старт после долгого перерыва с результатом, который принес бы ей золото ЧМ.

Одна из самых титулованных российских штангисток, призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и пятикратная чемпионка мира Татьяна Каширина триумфально вернулась на помост после длительного отстранения от соревнований, выиграв первый крупный старт после трех лет перерыва. Она первенствовала на Кубок России в Грозном, установив новые рекорды страны в рывке, толчке и в сумме двоеборья. Причем показала результаты лучше, чем у чемпионки мира-2022 в весовой категории до 87 кг. И да — Каширина больше не выступает в супертяжелом весе, она сильно похудела. Что не мешает 32-летней спортсменке вновь показывать великолепные результаты.

Долго ждала оправдания

Каширина заявила о себе еще совсем юной. В 18 лет она дебютировала на чемпионате Европы-2009 в Бухаресте и выиграла золото в весовой категории свыше 75 кг. А на своем первом чемпионате мира-2009 в корейском Кояне завоевала серебро. Годом позже в турецкой Анталии Татьяна выиграла свое первое золото ЧМ, попутно установив первый мировой рекорд. После чего на главных международных стартах ни разу не опускалась ниже второго места, регулярно обновляя всевозможные мировые достижения. Она стала вице-чемпионкой Игр-2012 в Лондоне, пятикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро Каширина пропустила из-за полного отстранения от нее сборной России по тяжелой атлетике. А на Игры в Токио в 2021-м не поехала уже из-за персональных сложностей. Дело в том, что в конце 2020 года ее отстранили на основании информации из базы Московской лаборатории (LIMS). Разбирательства длились долго, около двух лет. Но завершились для опытной штангистки хеппи-эндом — в августе 2022 года антидопинговый комитет РУСАДА решил, что Каширина ничего не нарушала. Хотя по факту оправданная Татьяна словно отбыла длительную дисквалификацию, поскольку последним крупным международным стартом стал для нее чемпионат мира 2019 года в Паттайе, где он стала второй в весовой категории свыше 87 кг.

Фото Федерация тяжелой атлетики России

Сбросила десятки килограммов

Как бы то ни было, горевать об упущенных возможностях контрпродуктивно. Главное, Каширина получила возможность вновь соревноваться. Пусть и с учетом недопуска российских штангистов на международную арену, пока она демонстрирует свои умения только на внутренних стартах. Первым крупным турниром года в России стал Кубок страны, завершившийся на днях в Грозном. Именно там поклонники тяжелой атлетики впервые увидели Каширину после долгого перерыва. И, надо признать, многие были удивлены. Татьяна очень сильно похудела.

Во время предыдущего этапа ее карьеры боевой вес Кашириной колебался в районе 110 кг, а она сама с юных лет выступала только в супертяжелой категории. Теперь же вес Татьяны в Грозном, если ориентироваться на протоколы, составил 84,6 кг. Так что она с запасом уложилась в лимит непривычной для себя категории (до 87 кг).

Конечно, до собственных «супертяжелых» мировых рекордов образца прошлого десятилетия (так, на ЧМ-2014 она в сумме набрала 348 кг) Каширина не дотянула. Однако показала очень конкурентоспособные результаты. Она не реализовала только один подход из шести, рванув 125 кг, толкнув 150 кг, а в сумме набрав 275 кг. И обновив все национальные рекорды.

Фото Федерация тяжелой атлетики России

Могла бы выиграть Олимпиаду в Токио

Главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов оценил для РИА «Новостей» выступление Кашириной как хорошее и очень уверенное. Добавив, что она показала результат международного уровня и, если еще немного добавит, то на чемпионате мира будет бороться за призовые места. Впрочем, это даже небольшое преуменьшение.

Для сравнения: действующая чемпионка мира (турнир прошел в декабре 2022-го в Боготе) норвежка Сольфрид Коанда набрала в сумме только 260 кг, что заметно хуже нынешних результатов Кашириной. Скажем больше: с суммой, показанной на Кубке России, Татьяна могла выиграть и Олимпийские игры в Токио, поскольку китаянка Ван Чжоуюй победила тогда с суммой 270 кг. Правда, категории до 87 кг на Олимпиаде в Париже мы больше не увидим из-за радикального сокращения комплектов медалей в этом виде спорта. Теперь самая доступная для Татьяны олимпийская категория — свыше 81 кг. Но понятно, что говорить об олимпийских перспективах Кашириной и других российских штангистов сейчас пока преждевременно.