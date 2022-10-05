Самая привлекательная гимнастка России. Она поражает грацией и красотой

Кадры выступления Ангелины Мельниковой на Спартакиаде сильнейших в Казани.

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова из года в год становится только прекраснее. Девушка продолжает профессиональную карьеру и радует поклонников не только новыми достижениями в спорте, но и внешним видом. Гимнастка становится все более грациозной, развивает танцевальные навыки и, несмотря на взросление, остается одним из лидеров сборной России.

Выступления Ангелины привлекают не только специалистов в спортивной гимнастике. Девушка научилась практически профессионально подчеркивать свою яркую внешность косметикой, чем очень выделяется среди остальных спортсменок. Яркий макияж и маникюр в цвет купальника — мелочи, которыми Мельникова создает себе законченный и уникальный образ.

Ангелина много трудится для того, чтобы быть первой на пьедестале, но медаль самой привлекательной в своем виде спорта она уже давно завоевала. Девушка не зря считает, что гимнастика должна быть красивой, и лучше всех показывает на своем примере, как именно это должно выглядеть.

Выступление Ангелины Мельниковой в соревнованиях на бревне на Спартакиаде в Казани. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

На Спартакиаде в Казани Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль на разновысоких брусьях. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ангелина Мельникова победила в Казани в финальных соревнованиях вольных упражнений. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Яркий макияж и маникюр в цвет купальника Ангелины Мельниковой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Эмоциональное выступление Ангелины Мельниковой на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Вольные упражнения в исполнении Ангелины Мельниковой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В опорном прыжке Ангелина Мельникова заняла второе место. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ангелина Мельникова не зря считает, что гимнастика должна быть красивой, и лучше всех показывает на своем примере, как именно это должно выглядеть. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»