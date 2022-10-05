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Сегодня, 10:00

Самая привлекательная гимнастка России. Она поражает грацией и красотой

Дарья Исаева
фотокорреспондент
Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова во время выступления на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта в Казани.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Выступление Ангелины Мельниковой в соревнованиях на бревне на Спартакиаде в Казани.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
На Спартакиаде в Казани Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль на разновысоких брусьях.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ангелина Мельникова победила в Казани в финальных соревнованиях вольных упражнений.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Яркий макияж и маникюр в цвет купальника Ангелины Мельниковой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Эмоциональное выступление Ангелины Мельниковой на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Вольные упражнения в исполнении Ангелины Мельниковой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В опорном прыжке Ангелина Мельникова заняла второе место.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ангелина Мельникова не зря считает, что гимнастика должна быть красивой, и лучше всех показывает на своем примере, как именно это должно выглядеть.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В упражнениях на бревне Ангелина Мельникова завоевала на Спартакиаде серебряную медаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Кадры выступления Ангелины Мельниковой на Спартакиаде сильнейших в Казани.

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова из года в год становится только прекраснее. Девушка продолжает профессиональную карьеру и радует поклонников не только новыми достижениями в спорте, но и внешним видом. Гимнастка становится все более грациозной, развивает танцевальные навыки и, несмотря на взросление, остается одним из лидеров сборной России.

Выступления Ангелины привлекают не только специалистов в спортивной гимнастике. Девушка научилась практически профессионально подчеркивать свою яркую внешность косметикой, чем очень выделяется среди остальных спортсменок. Яркий макияж и маникюр в цвет купальника — мелочи, которыми Мельникова создает себе законченный и уникальный образ.

Ангелина много трудится для того, чтобы быть первой на пьедестале, но медаль самой привлекательной в своем виде спорта она уже давно завоевала. Девушка не зря считает, что гимнастика должна быть красивой, и лучше всех показывает на своем примере, как именно это должно выглядеть.

Выступление Ангелины Мельниковой в соревнованиях на бревне на Спартакиаде в Казани. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Выступление Ангелины Мельниковой в соревнованиях на бревне на Спартакиаде в Казани. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
На Спартакиаде в Казани Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль на разновысоких брусьях. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
На Спартакиаде в Казани Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль на разновысоких брусьях. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Ангелина Мельникова победила в Казани в финальных соревнованиях вольных упражнений. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ангелина Мельникова победила в Казани в финальных соревнованиях вольных упражнений. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Яркий макияж и маникюр в цвет купальника Ангелины Мельниковой. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Яркий макияж и маникюр в цвет купальника Ангелины Мельниковой. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Эмоциональное выступление Ангелины Мельниковой на Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Эмоциональное выступление Ангелины Мельниковой на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Вольные упражнения в исполнении Ангелины Мельниковой. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Вольные упражнения в исполнении Ангелины Мельниковой. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
В опорном прыжке Ангелина Мельникова заняла второе место. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
В опорном прыжке Ангелина Мельникова заняла второе место. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Ангелина Мельникова не зря считает, что гимнастика должна быть красивой, и лучше всех показывает на своем примере, как именно это должно выглядеть. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ангелина Мельникова не зря считает, что гимнастика должна быть красивой, и лучше всех показывает на своем примере, как именно это должно выглядеть. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
В упражнениях на бревне Ангелина Мельникова завоевала на Спартакиаде серебряную медаль. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
В упражнениях на бревне Ангелина Мельникова завоевала на Спартакиаде серебряную медаль. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Ангелина Мельникова
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