Олимпийский чемпион выжил после крушения самолета. Три года назад он остался жив после автокатастрофы

Кениец Давид Рудиша родился в н ескольких рубашках.

Говорят, бояться летать на самолетах не стоит — вероятность фатального случая в автопутешествии гораздо выше, чем авиакатастрофы. В середине 2010-х соотношение было примерно таким: 1 человек на 100 миллионов километров против 0,3 человека на самолете. Но если считать не по пройденным километрам, а по цифрам погибших, то авиация еще надежнее. За год при полете погибает меньше людей, чем в автомобильных ДТП с участием животных.

Давид Рудиша. Фото Global Look Press

Что произошло с Рудишей?

Если вы считаете статистику отдельном видом лжи — спросите, что по этому поводу думает кенийский бегун Давид Рудиша. Этот человек мало того, что стал двукратным олимпийским чемпионом, так еще и выжил в двух катастрофах — на дороге и в воздухе.

Последняя произошла в эти выходные в родной для лучшего спортсмена мира 2010 года Кении. Легкомоторный самолет с Рудишей и еще четырьмя пассажирами на борту взлетел из аэропорта Кимана в субботу, но примерно на восьмой минуте полета двигатель самолета заглох, и пилот предпринял попытку совершить аварийную посадку.

— Пилот увидел свободное пространство, где попытался посадить самолет, но крыло задело дерево, и самолет начал закручиваться, прежде чем приземлиться на камни. Мы благодарим Бога, что все вышли живыми с небольшими травмами. Все, кроме одного человека, уже отпущены врачами. Это был страшный эпизод. Ты держишься за сердце и просто молишься Богу. Пилот проделал невероятную работу, — признался Рудиша Daily Nation.

Переживает вторую катастрофу за три года

Легенда кенийского спорта возвращался с так называемых Олимпийских игр масаев, коренной народности Восточной Африки, которые проходили недалеко от горы Килиманджаро. Игры были придуманы для того, чтобы отучить молодежь масаев от традиционного детского экзамена — убийства льва, и проходят совместно с фондами защиты живой природы. Почти миллион жителей этого племени до сих пор ведут полукочевой образ жизни и автономны от мира — у них есть даже своя футбольная сборная, играющая на чемпионатах мира среди непризнанных стран.

«Олимпиада» проходит под патронажем Рудиши. Сам Давид, по сообщениям местных СМИ, сильно не пострадал и только жалуется на боли в спине. Но, по его словам, все могло кончиться иначе, взлети судно чуть повыше.

Но самое удивительное, что это не первое транспортное происшествие в жизни Рудиши. Буквально три года назад кениец выжил после лобового столкновения своего автомобиля с автобусом.

Тогда внедорожник спортсмена был разбит в хлам, одно из колес взорвалось, но каким-то чудом атлет выбрался из машины почти невредимым. И тоже благодарил небеса:

— Благодарю Всемогущего Бога за то, что даровал мне жизнь. В субботу вечером около 10.30 я пережил аварию в Кероке по дороге домой в Килгорис. Лобовое столкновение с автобусом Киси — Найроби. Со мной все в порядке, никаких травм! Спасибо вам за ваши молитвы, — написал в соцсетях Рудиша.

При этом Давид официально не завершил карьеру. Он выиграл дистанцию 800 метров на Олимпиадах 2012 и 2016 годов, чемпионатах мира 2011 и 2015 годов, но не соревновался на международном уровне уже пять лет. Месяц назад кенийский чемпион объявил о планах стать тренером. Командам и атлетам, путешествующим с ним, стоит быть максимально осторожными.