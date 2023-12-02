У призера Олимпиады нашли фальшивый паспорт. С ним атлет незаконно выиграл юниорский чемпионат мира

Бегун Лугелин Сантос из Доминиканской Республики дисквалифицирован на три года за манипуляции с собственным возрастом.

Дисциплинарный орган легкой атлетики (AIU) объявил о лишении золотой медали молодежного чемпионата мира 2012 года в беге на 400 метров Лугелина Сантоса. Выяснилось, что этот спортсмен, которому сейчас 31 год, на протяжении семи лет выступал по фальшивому паспорту, срезав себе один год и незаконно задержавшись в юниорском разряде. На счету Сантоса также победы на юношеской Олимпиаде (2010), Панамериканских играх (2015) и двух Универсиадах (2015, 2017), медали ОИ в Лондоне (2012) и чемпионата мира (2013). Но все эти награды мошенник сохранит, поскольку на данных стартах возрастной лимит не нарушался. А самый интересный вопрос — какие санкции будут введены против тех, кто помогал Лугелину подделывать документы?

Неподходящие ценности

В мировой легкой атлетике Сантос, конечно, не был суперзвездой, но в десятых годах считался одним из лидеров бега на 400 метров, составляя достойную конкуренцию Лашону Мэрриту, Кирани Джеймсу и Уэйду Ван Никерку. С 2010 по 2017 год Лугелин использовал документ, в котором значилось, что он родился 12 ноября 1993 года. Но в 2018-м у него на руках оказался новый паспорт с другой датой рождения — 12 ноября 1992 года. То есть спортсмен на самом деле оказался старше на один год, чем заявлял первоначально. AIU начал расследование, в ходе которого доминиканец объяснил, что на заре карьере на родине ему выдали подложный паспорт, который использовался только для заявки на соревнования. Для всех остальных целей у Сантоса были бумаги с нормальной датой рождения.

Измененный возраст позволил легкоатлету заявиться на юниорский чемпионат мира в Барселоне в июле 2012 года, куда Лугелину с настоящим паспортом доступ был бы закрыт. На этих стартах он показал результат 44,85 и завоевал золото. Теперь эта победа аннулирована. Возможно, доминиканский мошенник продолжил бы серию триумфов в юниорском разряде, но буквально через месяц после нечестного триумфа в Барселоне неожиданно для многих стал вторым на Олимпиаде в Лондоне (проиграв 52 сотых Кирани Джеймсу). После этого спортсмен выступал только во взрослом спорте, правда, после 2015 года — не слишком удачно на мировой арене. Зачем Сантос саморазоблачился в 2018 году, сказать сложно. Возможно, причиной стала техническая ошибка, на которую обратили внимание чиновники World Athletics.

Наказание за подобное нарушение предполагает дисквалификацию на срок от двух до четырех лет. AIU добивался максимального наказания, но скостил один год, поскольку доминиканец признал обвинения и раскаялся. Теперь он сможет вернуться к соревнованиям в 2026 году, если, конечно, к тому времени у него будут желание и возможности продолжать профессиональную карьеру. «Чемпион мира среди юниоров был незаконно коронован, а настоящий победитель лишен минуты славы, — отметил глава AIU Бретт Клотье. — Манипуляции с возрастом — это серьезная проблема. Подобные действия прививают молодежи неподходящие ценности и конечном провоцируют нечестные победы. AIU твердо выступает против подобных действий и будет энергично выявлять все подобные нарушения в будущем».

Дун Фансяо. Фото Getty Images

Фальсификации в китайской и корейской гимнастике

Практика с «переписанным» возрастом спортсменов распространена в юниорском разряде в очень многих видах спорта. Однако самый известный инцидент с подложным паспортом касается взрослых соревнований. Бронзовая медалистка Олимпийских игр-2000 Дун Фансяо из Китая была дисквалифицирована через несколько лет после турнира, когда выяснилось, что на момент соревнований Игр в Сиднее не исполнилось 16 (при том, что для выступления на Играх требовалось быть старше этого возраста). На ОИ-2000 Дун завоевала медаль в командном многоборье. В то время годом ее рождения значился 1983-й, но позже, когда экс-гимнастка работала на Играх-2008 в качестве технического офицера, датой ее рождения неожиданно стал 1986 год. То есть спортсменке прибавили целых три года, выдав незаконный паспорт.

На фоне того скандала вся китайская команда была лишена медалей ОИ-2020. При этом дело еще одной гимнастки сборной КНР Ян Юнь было закрыто за отсутствием доказательств. В интервью телевидению Китая в июне 2007-го Ян сказала, что во время сиднейских Игр ей было только 14 лет (хотя по документам — 16). Но затем удалила свой профиль в соцсетях и пояснила, что во время интервью ее неправильно поняли. В ходе Олимпиады-2008 газета «Нью-Йорк Таймс» вообще утверждала, что пяти из шести олимпийских чемпионок Пекина еще не исполнилось 16 лет, но найти доказательство подлога документов тогда не удалось.

Ну и, наконец, неоднократно попадались на фальсификации возраста гимнастики из КНДР. Так, в начале 1990-х возникли сомнения по поводу возраста чемпионки мира-1991 Ким Кван Сок. Северокорейская федерация гимнастики три года подряд указывала в документах, что девушке 15 лет. При этом были подозрения, что на ЧМ-1989 ее вообще привезли в 11-летнем возрасте. По результатам расследования женская сборная КНДР была отстранена от участия в ЧМ-1993. При этом самой спортсменке разрешили оставить медали, которые она выиграла на международных соревнованиях, включая золото ЧМ-1991. В 2010 году сборная КНДР снова была дисквалифицирована на два года за подделку паспортных данных Хон Су Чен, которая в заявках на соревнования начиная с 2003 года фигурировала под тремя разными датами рождения.

Лугелин Сантос. Фото Global Look Press

Кто виноват?

В случае с доминиканским атлетом Лугелином Сантосом самое главное — откуда он взял поддельный паспорт. Если изготовил сам, то виновата национальная федерация и местный олимпийский комитет, не проверившие подлинность документа. А вот если подложный паспорт выпущен государственным органом, то здесь вырисовывается настоящая мошенническая схема. Если бы речь шла о допинговых нарушениях, то Доминиканской Республике грозило бы лишение флага на крупных соревнованиях. Однако нюанс в том, что подобные санкции против стран за подделку документов не предусмотрены. То есть за неправильные законы по борьбе с допингом государство может лишиться национальных символов, а вот за выдачу спортсмену фальсифицированных документов — нет.

Вообще, справедливость наказания Сантоса вызывает сомнения. С одной стороны — он прямо нарушил правила только на одних соревнованиях (и его результат на юниорском ЧМ аннулирован). Но если бы нарушение обнаружили сразу, летом 2012 года, то Лугелин пропустил бы Олимпиаду в Лондоне и не смог бы выступать до 2015 года. Если бы речь шла о допинге, то доминканец задним числом лишился бы всех своих главных наград. Однако сейчас получается, что читерство с возрастом — менее опасное деяние, чем запрещенные вещества. Скорее всего, сейчас все закончится штрафом в отношении доминиканской федерации. Если же она будет отстранена, это станет ужасной новостью для Марилейди Паулино — одной из претенденток на золото Парижа-2024 на дистанции 400 метров.