Финский гонщик Рованперя побил рекорд Колина Макрея и стал самым молодым чемпионом мира по ралли в истории

Финский гонщик Калле Рованперя стал самым молодым чемпионом мира по ралли в истории.

Пилот побил рекорд легендарного британца Колина Макрея. Макрей завоевывал титул в возрасте 27 лет и 89 дней, в то время как Рованперя стал чемпионом в 22 года и 1 день.

Рованперя стал чемпионом сезона-2022 в WRC за 2 этапа до конца чемпионата, одержав победу на «Ралли Новой Зеландии». В нынешнем сезоне остались лишь этапы в Испании и Японии.

Рованперя выступает в WRC с 2020 года. Он также является самым молодым победителем этапа чемпионата мира в истории соревнований.