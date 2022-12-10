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Сегодня, 09:24

Ферстаппен сравнил свои чемпионские титулы в 2021 и 2022 годах

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о различиях между сезонами-2021 и 2022, в которых он стал чемпионом «Формулы-1».

«Эмоции очень разные, но я думаю, что они должны быть в любом случае, потому что всю свою жизнь ты стремишься к одной конкретной цели — стать чемпионом в «Формуле-1».

Но этот год был совсем другим. Я действительно думаю, что в этом году мы были более конкурентоспособны и получили больше удовольствия от того, как выступали всей командой. Мы выиграли у гонщиков и конструкторов — у нас было много побед как у команды, так что я бы сказал, что эта победа лучше и полезнее. Но первая всегда будет более эмоциональной", — приводит Mirror слова Ферстаппена.

В пятницу, 9 декабря, пилот «Ред Булл» получил кубок за победу в «Формуле-1» в сезоне-2022 на церемонии вручения призов Международной автомобильной федерации (FIA), которая прошла в Болонье.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/formula-1/verstappen-hamilton-prize-giving-gala-28698611
Макс Ферстаппен
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