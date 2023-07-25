Вассер: «Феррари» допустила слишком много ошибок в Венгрии. Дело не только в пит-стопах»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер заявил, что команда допустила много ошибок на «Гран-при Венгрии».

Шарль Леклер завершил гонку седьмым после задержки на пит-стопе и штрафа за превышение скорости на пит-лейн, Карлос Сайнс стал восьмым.

«Мы разочарованы результатами. Но, в конце концов, если бы у Леклера не было задержки в семь-восемь секунд на пит-стопе и пятисекундного штрафа… Мы не можем допускать такие ошибки, если хотим быть конкурентоспособными. Темп не был чудесным, но он не так далек от темпа Хэмилтона. Однако в таких условиях нельзя допускать ошибки.

Начиная с квалификации, мы допустили слишком много ошибок. Мы не смогли подняться выше шестой позиции, а в гонке случилась [заминка] на пит-стопе, штраф… Мы не можем позволить себе все эти ошибки, если хотим зарабатывать больше очков», — приводит слова Вассера It.motorsport.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии». Вторым финишировал Ландо Норрис («Макларен»), на третьей строчке — Серхио Перес («Ред Булл»).