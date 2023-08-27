Гасли: «Альпин» движется в правильном направлении — сегодня мы это еще раз доказали»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал третье место на «Гран-при Нидерландов». Он отметил, что команда движется в правильном направлении.

«Я рад видеть, что внутри команды все встает на свои места. Мы учимся лучше работать и работать сообща. Мы движемся в правильном направлении, и сегодня мы это еще раз доказали. [По ходу гонки] нам пришлось принять несколько чрезвычайно важных решений. Выезжая из первого поворота на первом круге, я сразу понял, что у нас есть большая возможность, и попросил команду тут же заехать на пит-стоп — и это принесло свои плоды», — приводит Autosport.com слова Гасли.

Также он рассказал, что остался доволен тем, как работала его машина.

«Сегодня машина работала хорошо. Мне удалось побороться с «Феррари» и удержаться позади Алонсо. Много чего произошло, но нужно было сохранять спокойствие. Я очень доволен работой команды и рад тому, чего она достигла», — добавил гонщик.

«Гран-при Нидерлондов» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который повторил рекорд четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля по числу побед подряд — 9. Вторым финишировал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

На данный момент Гасли занимает 10-е место в общем зачете «Формулы-1», имея в активе 37 очков. Лидирует Ферстаппен с 339 очками.