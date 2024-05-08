Хельмут Марко предположил, в какую команду перейдет Эдриан Ньюи

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о том, в какой команде может оказаться руководитель технического департамента Эдриан Ньюи, который покинет команду в начале 2025 года.

«Какой цвет я вижу для Ньюи в будущем? Думаю, красный немного контрастирует с темно-синим. Но с таким замечательным цветом, как зелёный, возможно все», — приводит слова Марко Total Motorsport.

В начале мая 2024 года «Ред Булл» объявил, что Ньюи покинет команду в первом квартале 2025 года. Он находится в команде «Формулы-1» с 2005 года.

По информации СМИ, Ньюи может присоединиться к «Феррари».