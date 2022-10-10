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Сегодня, 21:33

Команда «Ред Булл» отреагировала на публикацию отчета FIA о финансовых нарушениях

Мария Гусева

Команда «Ред Булл» отреагировала на публикацию Международной автомобильной федерацией (FIA) финансового отчета за 2021 год, в котором говорится о незначительных нарушениях требований лимита бюджета со стороны австрийской команды.

«Мы с удивлением и разочарованием отмечаем выводы FIA в «незначительных нарушениях финансовых правил при перерасходе средств». Наша заявка на 2021 год была ниже предельного уровня затрат, поэтому нам необходимо внимательно изучить выводы FIA, поскольку мы по-прежнему считаем, что соответствующие расходы не превышают предельного уровня. Несмотря на догадки и позицию других, в соответствии с регламентом FIA существует процесс, которому мы с уважением следуем, рассматривая все доступные нам варианты», — сообщила пресс-служба команды в Twitter.

По итогам публикации финансовой отчетности команд нарушения также зафиксировали у «Астон Мартин», однако они признаны процедурными. Согласно регламенту, в случае превышения потолка бюджета, тем более серьезного, команду ждет наказание вплоть до лишения позиций в общем зачете.

В сезоне-2021 «Ред Булл» занял вторую строчку в Кубке конструкторов, проиграв «Мерседесу» 28 очков.

Формула-1
Ред Булл
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Команда «Ред Булл» признана виновной в нарушении финансового регламента