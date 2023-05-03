Леклер мечтает выиграть титул чемпиона мира в «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о возможном титуле в составе команды.

— Можете ли вы стать чемпионом мира в «Феррари»?

— Да. Когда я мечтаю о чемпионстве, то представляю, как я вылезаю из красной машины в красном комбинезоне. Не каждый может публично признаться, но, думаю, любой пилот «Формулы-1» хотел бы выступать за «Феррари». Так что мне повезло быть частью «Феррари».

— Тем не менее некоторые эксперты утверждают, что вам сначала надо перейти в «Ред Булл», чтобы стать чемпионом. Что скажете?

— Я так не думаю.

— Недавно вас также связывали с «Мерседес». Контракт с «Феррари» истекает в конце 2024 года. Есть ли какие-то условия для его продления?

— Нет, потому что я верю в команду на 100 процентов и доверяю каждому человеку: от механиков до босса. Но это работает в обе стороны — команда тоже должна в меня верить. Однако пока слишком рано говорить о новом соглашении.