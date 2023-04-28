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Сегодня, 17:29

Леклер выиграл поул в квалификации «Гран-при Азербайджана», Ферстаппен — второй

Ана Горшкова
Корреспондент
Шарль Леклер.
Фото Global Look Press
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации «Гран-при Азербайджана».

Он проехал лучший круг за 1 минуту 40,203 секунды и будет стартовать с поул-позиции в воскресной гонке.

Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,188), третьим стал его сокомандник Серхио Перес (+0,292).

Отметим, что квалификация прерывалась дважды красными флагами. Первый раз из-за того, что гонщик «Альфа Таури» Ник де Врис врезался в барьеры в первом сегменте сессии. Второй раз, когда пилот «Альпин» Пьер Гасли заехал в барьеры в третьем повороте за несколько минут до конца сегмента.

Сессия отпределила стартовый порядок воскресной гонки. Квалификация к спринту и сам спринт состоятся в субботу, 29 апреля.

«Гран-при Азербайджана»

Квалификация

Топ-10

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.40,203
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,188
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,292
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,813
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,974
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,050
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,078
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,378
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,408
10. Оскар Пиастри («Макларен») +1,408

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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