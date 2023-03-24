Хэмилтон: «С понтонами «Ред Булл» «Мерседес» может стать даже медленнее»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что бездумное применение чужих идей лишь усугубит и без того труднейшую ситуацию команды.

«Мы находимся там, где находимся. Постараемся и дальше извлекать больше из болида и посмотрим, что можно сделать с текущей концепцией. Ходят разговоры о новых боковых понтонах, но все не так просто. Если установить понтоны «Ред Булл» на нашу машину, это ничего не изменит, буквально ничего — может, она станет даже медленнее. Дело в аэродинамических характеристиках, балансе болида в поворотах. Есть и множество других элементов, о которых люди не знают, потому что не видят их», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Британский гонщик также прокомментировал свои предупреждения в адрес «Мерседес» об ошибочности концепции.

«Я из тех людей, которые любят, когда они правы. Я не всегда прав, но в данном случае я был прав. И я такой: «Говорил же вам». Это командное взаимодействие. В конце концов, я не конструктор, а гонщик, но через меня реализуется эффективность машины. Так что мы постоянно работаем над взаимным доверием. Команда прислушивается ко мне. Посмотрите на успехи, которых мы добились. Конечно, мы друг к другу прислушиваемся. Разногласия случаются, они неизбежны», — сказал Хэмилтон.

Третий этап «Формулы-1» сезона-2023 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне (Австралия).