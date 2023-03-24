0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:00

Хэмилтон: «С понтонами «Ред Булл» «Мерседес» может стать даже медленнее»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что бездумное применение чужих идей лишь усугубит и без того труднейшую ситуацию команды.

«Мы находимся там, где находимся. Постараемся и дальше извлекать больше из болида и посмотрим, что можно сделать с текущей концепцией. Ходят разговоры о новых боковых понтонах, но все не так просто. Если установить понтоны «Ред Булл» на нашу машину, это ничего не изменит, буквально ничего — может, она станет даже медленнее. Дело в аэродинамических характеристиках, балансе болида в поворотах. Есть и множество других элементов, о которых люди не знают, потому что не видят их», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Британский гонщик также прокомментировал свои предупреждения в адрес «Мерседес» об ошибочности концепции.

«Я из тех людей, которые любят, когда они правы. Я не всегда прав, но в данном случае я был прав. И я такой: «Говорил же вам». Это командное взаимодействие. В конце концов, я не конструктор, а гонщик, но через меня реализуется эффективность машины. Так что мы постоянно работаем над взаимным доверием. Команда прислушивается ко мне. Посмотрите на успехи, которых мы добились. Конечно, мы друг к другу прислушиваемся. Разногласия случаются, они неизбежны», — сказал Хэмилтон.

Третий этап «Формулы-1» сезона-2023 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне (Австралия).

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
0
Читайте также
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алонсо о шансах «Астон Мартин» на победу в гонке в этом сезоне: «Нам нужна будет помощь «Ред Булл»