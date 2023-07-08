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Сегодня, 18:51

Ферстаппен выиграл поул квалификации «Гран-при Великобритании», в тройке — Норрис и Пиастри

Руслан Минаев
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место по итогам третьей квалификации «Гран-при Великобритании». Гонщик показал время — 1.26,720.

Вторым приехал Ландо Норрис из «Макларена», отстав от лидера на 0,241 секунды. Третий — Оскар Пиастри («Макларен») — 0,372.

После второго сегмента выбыли — Нико Хюлькенберг («Хаас»), Ланс Стролл («Астон Мартин»), Эстебан Окон («Альпин»), Логан Сарджент («Уильямс») и Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

После первого сегмента выбыли — Серхио Перес («Ред Булл»), Юки Цунода («Альфа Таури»), Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»), Ник де Врис («Альфа Таури») и Кевин Магнуссен («Хаас»).

Гонка состоится 9 июля.

Формула-1

Гран-при Великобритании-2023

Сильверстоун

Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.26,720

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,241

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,372

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,416

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,428

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,435

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,491

8. Алекс Албон («Уильямс») +0,810

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,939

10. Пьер Гасли («Альпин») +0,969

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
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