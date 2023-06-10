Ферстаппен: «Было бы здорово выступать за «Феррари»

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» Макс Ферстаппен признался, что хотел бы выступать за «Феррари».

«К моменту окончания текущего контракта мне будет 31 год, много лет в «Формуле-1». Я люблю побеждать, быть конкурентоспособным, но если ты не можете мотивировать себя выкладываться в каждой гонке по максимуму, нужно задаться вопросом, действительно ли ты хочешь продолжать. Что буду делать по завершению контракта с «Ред Булл»? Многое будет зависеть от того, насколько мы будем конкурентоспособны до 2028 года. Было бы сложно уйти из доминирующей команды. Меня часто спрашивают, есть ли у меня команда мечты. «Феррари» может похвастаться невероятной историей в «Формуле-1», было бы здорово выступать за эту команду. Но, как я всегда говорил, я просто хочу иметь самую быструю машину», — приводит слова Ферстаппена Rossomotori.it.

Действующий контракт 25-летнего нидерландца с австрийским коллективом рассчитан до 2028 года. После семи этапов сезона-2023 он лидирует в Личном зачете, набрав 170 очков.

За историю «Формулы-1» команда «Феррари» провела 1059 «Гран-при», одержала 242 победы и завоевала 799 подиумов. Итальянский коллектив 16 раз становился победителем Кубка конструкторов и является рекордсменом по этому показателю в истории чемпионата.