Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:46

Президент FIA: «Ф-1» нужны более легкие машины. Я считаю, что так лучше»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем призвал снизить массу машин «Формулы-1».

«Мне хотелось бы, что одна вещь была обозначена очень четко: нам нужны более легкие машины. Я считаю, что так лучше. Я пришел из автоспорта, где легкие машины безопаснее, и они не используют так много топлива. Достичь цели будет трудно, однако этого хотят все. Так что я за это выступаю: я пришел из ралли, где нет ничего хуже тяжелого автомобиля», — приводит слова бен Сулайема Autosport.

Ранее серия согласовала моторный регламент на сезон-2026.

В 2014-м болиды «Ф-1» стали весить по 691 кг, в 2023-м эта величина выросла до 798 кг, что более чем на 200 кг превышает значение 2008 года.

Формула-1
FIA
0
Читайте также
Джокович загонял Алькараса до травмы. Серб выиграл досрочный финал «Ролан Гаррос»
«Это было стихийное бедствие». Как Бекхэм изменил футбол в США и сделал возможным приглашение Месси
Депутат ГД рассказал об оформлении собственности на заброшенную землю
CNN сообщил о панике США из-за уничтожения Россией танков Leopard
ПВО в Крыму сбила две украинские баллистические ракеты
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен: «Было бы здорово выступать за «Феррари»