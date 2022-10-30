Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 08:23

Леклер рассказал о проблемах с болидом после седьмого места в квалификации «Гран-при Мексики»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время квалификации к «Гран-при Мексики».

«Квалификация получилась очень трудной, но с машиной была проблема, я в этом уверен. Нужно все изучить. В основном проблемы были связаны с работой двигателя, мы теряли очень много времени на прямых. И было много проблем с работой самого двигателя, сам мотор не отвечал на нажатие педали газа. Особенно тяжело было на высоких скоростях. Очень надеюсь, что к гонке мы сможем все исправить. Если да — уверен, тогда мы сможем добиться хорошего результата. А если нет — я даже не знаю, что мы тогда будем делать», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, второе и третье место заняли гонщици «Мерседес» Расселл и Льюис Хэмилтон.

Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли пятое и седьмое место соответственно.

Главная гонка «Гран-при Мексики» пройдет 30 октября и начнется в 23.00 мск.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
0
Читайте также
Русский нападающий поник в канадском клубе. Стоит ли возвращаться домой?
Том Брэди развелся с моделью Жизель Бюндхен после 13 лет брака
Давка в Сеуле. Главное
В ДНР сообщили о бессистемном применении ВСУ американских ракет HARM
Блинкен призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Расселл считает, что «Мерседес» можем победить «Ред Булл» на «Гран-при Мексики»