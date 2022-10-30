Леклер рассказал о проблемах с болидом после седьмого места в квалификации «Гран-при Мексики»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время квалификации к «Гран-при Мексики».

«Квалификация получилась очень трудной, но с машиной была проблема, я в этом уверен. Нужно все изучить. В основном проблемы были связаны с работой двигателя, мы теряли очень много времени на прямых. И было много проблем с работой самого двигателя, сам мотор не отвечал на нажатие педали газа. Особенно тяжело было на высоких скоростях. Очень надеюсь, что к гонке мы сможем все исправить. Если да — уверен, тогда мы сможем добиться хорошего результата. А если нет — я даже не знаю, что мы тогда будем делать», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, второе и третье место заняли гонщици «Мерседес» Расселл и Льюис Хэмилтон.

Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли пятое и седьмое место соответственно.

Главная гонка «Гран-при Мексики» пройдет 30 октября и начнется в 23.00 мск.