Ферстаппен: «Асфальт в Мельбурне очень скользкий, это затрудняет работу шин»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов «Гран-при Австралии».

«В целом машина работала неплохо, насколько об этом вообще можно было судить в таких условиях. В конечном счете мы так и не смогли попасть в оптимальное окно настроек, с которыми я бы чувствовал машину под своим контролем. Вечером нужно будет изучить все данные, но я уверен, что все будет нормально. Асфальт здесь очень скользкий. Как и в прошлом году, сцепление с трассой довольно слабое. Это затрудняет работу шин — в особенности, когда ты пытаешься атаковать сразу после выезда из боксов.

Завтра, скорее всего, будет сухая погода. А на сухой трассе здесь очень непросто. Сосредоточимся на этом», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

В ночь на 1 апреля пройдет третья практика «Гран-при Австралии» . Начало — в 04.30 мск. Затем в 8.00 состоится квалификация.