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Сегодня, 09:14

Шварцман: «Мой главный приоритет — получить место в «Формуле-1»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский резервист «Феррари» Роберт Шварцман рассказал о главных приоритетах в карьере.

«Мой главный приоритет — получить место в «Формуле-1». Поэтому мы очень усердно работаем в этом году, чтобы хорошо выполнить свою работу в «Формуле-1». Но в то же время я учусь и готовлюсь к гонкам на выносливость, потому что еще одна часть моей мечты — гиперкар. Я с нетерпением жду этого, и я думаю, что GT был лучшим вариантом, чтобы узнать, как работают гонки на выносливость, и подготовить себя на случай, если у меня появится шанс и возможность работать с той же командой, теми же людьми и в той же среде», — приводит слова Шварцмана Sportscar365.

Также 23-летний гонщик рассказал, что в прошлом году ему было очень трудно сидеть дома и работать на симуляторе.

«В прошлом году было очень трудно сидеть дома и работать на симуляторе. Это было полезно, но психологически было трудно продолжать работу. Но теперь наконец я начну больше ездить, и я с нетерпением жду этого. Я открыт для всего и хочу быть готовым ко всему на случай, если поступит вызов», — сказал Шварцман.

Ранее стало известно, что Даниил Квят и Роберт Шварцман примут участие в тестах новичков «Формулы-E». Квят выступал за команду NIO333 Racing FE, а Шварцман — за DS Penske.

Роберт Шварцман. Экоактивисты пытались сорвать «электрическую» Формулу. Но не помешали Квяту и Шварцману попробовать себя в новом классе
Источник: Sportscar365
Формула-1
Роберт Шварцман
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