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Сегодня, 18:00

Одного болельщика ранило осколком болида, а другие чуть не погибли под колесами. Безумие на «Гран-при Австралии»

Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
Болид Кевина Магнуссена.
Фото Global Look Press
Столкновение болидов Эстебана Окона и Пьера Гасли.
Фото Global Look Press
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Руководитель компании — организатора этапа «Формулы-1» по итогам гонки в Мельбурне подал в отставку.

Прошедшая в воскресенье гонка «Гран-при Австралии» запомнится не только победой Макса Ферстаппена или рекордной посещаемостью. Третий этап королевской серии стал настоящим провалом с точки зрения организации. Крушение болида Кевина Магнуссена на пятьдесят втором круге едва не стало фатальным для болельщика из Великобритании Уилла Свита. В руку мужчине на большой скорости (пусть и по касательной) прилетел кусок карбона от ступицы колеса врезавшегося в стену «Хааса». Обломок миновал ограждение и преодолел более 20 метров.

На этом инциденты с любителями автогонок в Мельбурне не закончились. В ходе заключительного круга (он проходил за машинами безопасности) Льюис Хэмилтон из кокпита машины заметил семерых фанатов, выбравшихся на трассу через ограждение. Семикратный чемпион мира тут же сообщил об увиденном инженеру «Мерседес» Питеру Боннингтону, а последний вызвал стюардов и представителей оргкомитета. К счастью, никто из любителей поглазеть на болиды поближе не пострадал. Однако вопросов у ФИА (Международная автомобильная федерация) к тем, кто проводит «Гран-при Австралии», теперь немало.

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Шесть лет назад на этапе «Формулы-1» в Мельбурне уже был похожий инцидент. Тогда один из стюардов, плохо ознакомившийся с регламентом безопасности, открыл калитку в ограждении на одной из трибун еще до того, как уже финишировавшие пилоты заехали в закрытый парк. Толпа болельщиков с флагами и напитками высыпала на трек в Альберт-парке, где не закончился круг почета. Проверка ФИА должна была предотвратить подобные происшествия в будущем, но, как видно из случившегося в 2023 году, тренировать стюардов должным образом организаторы «Гран-при Австралии» так и не научились.

В интервью различным местным медиа после инцидента болельщик Уилл Свит, получивший порез руки обломком от машины Кевина Магнуссена, шутил, что не знает, из-за чего больше злится — из-за полученной травмы или из-за схода любимого пилота.

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В то же время болельщик подчеркивает, что ему повезло — если бы карбоновый фрагмент прилетел в него другой стороной, повреждения могли бы быть серьезнее. Еще больше повезло невесте Свита: в момент инцидента он поднял к уху рацию, чтобы прослушать сообщение друга («Уилл, ты видел, Магнуссен потерял колесо, ты, должно быть, в ярости»), и локоть британца заслонил его возлюбленную от попадания осколка в голову. После случившегося болельщику пришлось достаточно долго ждать медперсонал — порез ему обработали не сразу.

При этом Свит и его невеста приняли решение оставаться на своих местах на трибуне (на том, что два раза в одно место ничего не прилетит, настаивал сам пострадавший). Однако день в Мельбурне был аномально опасным — после рестарта гонки два болида команды «Альпин» под управлением Эстебана Окона и Пьера Гасли потерпели крушение аккурат напротив той же трибуны. На этот раз обошлось без травм, но Свиту досталось от невесты.

Подводя итог дня, везучий болельщик отметил, что гонкой все равно доволен. А также чувствует облегчение, оттого что осколки болидов не попали ни в кого из детей, которых было много на трибуне. Действиями организаторов Свит разочарован: мало того что долго оказывали помощь, так еще и не разрешили забрать прилетевший ему в руку «сувенир».

Столкновение болидов Эстебана Окона и Пьера Гасли.
Фото Global Look Press

Теперь за «Гран-при Австралии» будет отвечать новый босс

В понедельник стало известно о том, что Эндрю Уэстакотт, руководитель компании — организатора Australian Grand Prix Corporation, подал в отставку со своего поста. После встречи с представителями ФИА в ночь на воскресенье стало очевидно, что такие провалы в проведении мероприятия не признать невозможно.

С возможными санкциями по отношению к организаторам разберется Всемирный совет по автоспорту. На его заседании примут во внимание и рецидив с выбежавшими на трассу болельщиками, и возможное несоблюдение регламентов безопасности относительно высоты сеточного заграждения вдоль трека, повлекшее за собой травму Уилла Свита. При всем при этом недавно продленный контракт между Australian Grand Prix Corporation и «Формулой-1» остается в силе до 2035 года.

Формула-1
Кевин Магнуссен
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