«Открыто новое негативное направление». Международные федерации придумали еще один повод придраться к России

Нашим национальным федерациям угрожают дисквалификацией в случае принятия в свой состав структур из «новых территорий».

Совет Всемирной федерации бадминтона приостановил членство Национальной федерации бадминтона России в связи с включением в состав НФБР структур из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые, по мнению международных чиновников, «входят в юрисдикцию другой федерации, признанной международным сообществом». Это решение в случае утверждения на конгрессе BWF в апреле 2024 года может создать нашим бадминтонистам проблемы с получением нейтрального статуса. Но главное — станет прецедентом для других международных спортивных организаций. Сотрудничество с «новыми территориями» (неизбежное по российскому законодательству) — становится поводом для давления на наш спорт. И это делает перспективы нормализации отношений очень и очень туманными.

Создает тяжелые точки напряжения

Всемирная федерация бадминтона (BWF), которой руководит член МОК датчанин Поуль-Эрик Хейер-Ларсен, фактически продублировала решение исполкома Международного олимпийского комитета полуторамесячной давности. Тогда, напомню, ведомство Томаса Баха лишило своего признания ОКР за «нарушение территориальной целостности НОК Украины». Причиной стало принятие в наш комитет олимпийских советов «новых территорий». Подобных санкций в Олимпийской хартии не предусмотрено, поэтому с данной историей будет разбираться спортивный арбитраж в Лозанне. Вердикт навряд ли появится раньше весны 2024 года. Однако бадминтонисты решили не ждать и сыграли на опережение.

«Мы сообщили функционерам BWF, что НФБР не заявляет свои позиции или комментарии относительно политических решений других организаций, так как в своих действиях НФБР строго руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом НФБР, нормами международного права, соответствующими положениями и стандартами BWF, BEC и антидопинговых организаций, — говорится в ответе российской стороны. — Вопрос, как мы подчеркивали в своем письме BWF, сложный и дискуссионный, он будет решаться арбитражем. Тем не менее, ориентируясь на свои установки, Совет BWF вынес подобное решение, которое, безусловно, ухудшает развитие бадминтона в мире, создает тяжелые точки напряжения и никаким образом не служит справедливому разрешению ситуации».

В марте 2022 года Всемирная федерация бадминтона вместе со многими другими видами спорта запретила выступление россиян и белорусов в международных турнирах. И лишь в августе этого года было объявлено о частичном снятии санкций — нашим бадминтонистам разрешили участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов начиная с 26 февраля 2024 года, что открывало теоретическую возможность для участия в чемпионате Европы, который пройдет в немецком Саарбрюккене с 9 по 14 апреля. В решении BWF о дисквалификации НФБР говорится, что россияне по-прежнему смогут подавать заявки на нейтральный статус, но теперь в индивидуальном порядке, без национальной федерации. И это рисует печальные перспективы для всего нашего спорта.

Томас Бах. Фото Reuters

Поиски объяснений

Кампания по «отмене России» в спорте уже миновала несколько стадий и сейчас, по всей видимости, входит в новую полосу. Изначально Томас Бах объяснял рекомендации по запрету на выступление российских спортсменов соображениями безопасности. Правда, вскоре стало очевидно, что этот предлог является надуманным. В видах спорта, где тотальный бан отсутствовал (например, в теннисе и шахматах), никаких инцидентов не наблюдалось. Тогда было выдвинуто другое объяснение — так называемая «целостность соревнований». Имелись в виду угрозы бойкотов турниров и отказ иностранных спортсменов соревноваться с россиянами.

Определенные проблемы с «целостностью» действительно возникли, особенно при выдаче виз российским спортсменам в некоторых западных странах. Но в итоге даже сборные Украины отказались от идеи бойкотов, ограничившись лишь отдельными демаршами (отказом от рукопожатий и совместных фото). И тогда Томас Бах предъявил еще один аргумент — якобы имевшее место нарушение Россией олимпийского перемирия. Однако получалось, что это первый (и скорее всего — последний) случай в истории наказания целого государства спортивной организацией по чисто политическим соображениям. Причем подобные санкции не упоминались ни в одном документе МОК и ООН. В общем, необходим был еще один повод, и он в итоге нашелся.

5 октября 2023 года исполком ОКР принял в свои члены региональные олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Раньше наши спортивные организации старались быть аккуратными в сфере «новых территорий» — например, в отношении крымских спортсменов и команд, и даже свои тренировки в Крыму некоторые федерации не афишировали. Однако теперь в условиях тотальных санкций думать о том, как бы не обидеть партнеров, стало бессмысленно. Тем более что в 2016 году МОК никак не отреагировал на включение в ОКР олимпийских советов Крыма и Севастополя. Но в октябре 2023-го реакция на жалобу украинской стороны последовала буквально через неделю.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Зачем в спорте территориальные споры?

Территориальная целостность в мировом спорте — понятие очень условное. Например, свои национальные олимпийские комитеты, признанные МОК, есть у многих образований, которые не являются членами ООН. Например, у Палестины, Косово, Тайваня (под названием Китайский Тайбэй), Гонконга, Арубы, Пуэрто-Рико, Бермудских и Каймановых островов... Фарерские острова и Макао представлены отдельными командами на Паралимпиаде. Также свои олимпийские комитеты имеют Французская Полинезия, Новая Каледония (обе — части Франции), Гибралтар, Ангилья, Монсеррат и Теркс и Кайкос (все — территории Великобритании), Ниуэ (Новая Зеландия), Северные Марианские острова (США), Аланские острова (Финляндия), Гренландия (Дания). Все они допущены к некоторым видам спорта собственными сборными, но не смогут поехать под своим флагом на Олимпиаду.

В отдельных дисциплинах есть такие странные образования, как Вест-Индия (бывшие и нынешние британские владения в Карибском море) в крикете или сборная индейцев в лакроссе. Женская сборная Гренландии по гандболу сейчас принимает участие в чемпионате мира. В мужской сборной Ирландии по регби традиционно играют представители Республики Ирландия и Северной Ирландии, несмотря на то, что последняя входит в состав Соединенного Королевства. Все четыре части Великобритании (Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия) представлены раздельно в футболе, регби, хоккее на траве, бадминтоне и керлинге. Однако на Олимпиаде им разрешено стартовать только единой командой под британским флагом.

В общем, если начать разбираться, кто в спорте представляет «международно признанную территорию», а кто — нет, то взорвется мозг. А ведь есть еще споры о территориальной принадлежности отдельных регионов. Влезать в них для спортивных организаций — это верная погибель. Однако в случае с Россией международных функционеров это, похоже, не смущает. Новый виток санкций из-за взаимодействия наших национальных федераций с «новыми территориями», увы, видимо, неизбежен. И в этой ситуации придется либо набраться терпения, либо продолжать строить свою собственную спортивную жизнь, в которой не будет места политике.