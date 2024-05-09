«Фенербахче» и «Олимпиакос» вышли в «финал четырех» Евролиги

В среду, 8 мая, состоялись два матча плей-офф Евролиги.

«Олимпиакос» на выезде обыграл «Барселону» (63:59) и выиграл серию — 3-2, а «Фенербахче» в овертайме победил«Монако» (80:79 ОТ).

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Пятые матчи

«Монако» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 79:80 ОТ (15:13, 25:22, 15:21, 15:14, 9:10)

М: Джеймс (20), Мотеюнас (16), Окобо (15), Диалло (10).

Ф: Калатес (14), Уилбекин (14), Биберович (13), Гудурич (10).

Счет в серии: 2-3.

«Барселона» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 59:63 (12:9, 15:16, 13:15, 19:23)

Б: Лапровиттола (17), Абринес (13), Эрнангомес (9).

О: Папаниколау (11), Маккиссик (12), Милутинов (10 + 10 подборов).

Счет в серии: 2=3.