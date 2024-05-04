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Евролига

Сегодня, 00:31

«Монако» сравнял счет в серии с «Фенербахче», команды ждет пятый матч

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Монако» выиграл у «Фенербахче» в четвертом матче 1/4 финала плей-офф Евролиги — 65:62. Счет в серии стал равный — 2-2.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник турецкой команды Марко Гудурич, набравший 14 очков.

Пятый и решающий матч в серии состоится 8 мая на паркете «Монако» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Четвертый матч

«Фенербахче» (Турция) — «Монако» (Франция) — 62:65 (15:11, 18:19, 14:18, 15:17)

Ф: Гудурич (14), Уилбекин (11), Хэйс (10), Папаяннис (10 + 11 подборов).

М: Окобо (13), Джеймс (10), Мотеюнас (10).

Счет в серии: 2-2.

Баскетбол
ФК Монако
ФК Фенербахче
Евролига
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