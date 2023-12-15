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Евролига

Сегодня, 01:23

«Реал» победил «Баварию», «Панатинаикос» выиграл у АСВЕЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Реал» обыграл «Баварию» дома в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 88:73.

Самым результативным игроком встречи стал защитник мадридцев Серхио Юль, набравший 16 очков.

В параллельных матчах «Панатинаикос» победил АСВЕЛ (89:81), а «Баскония» уступила «Виртусу» (81:91).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 88:73 (19:23, 23:14, 21:20, 25:16)

Р: Юль (16), Кампаццо (13), Хезоня (12)

Бав: Бонга (15), Букер (13), Эдвард, Франсиско (оба — 11)

«Баскония» (Испания) — «Виртус» (Италия) — 81:91 (15:24, 28:18, 17:21, 21:28)

Бас: Монеке (16), Коцар (13), Ховард, Рогавопулос (оба — 11)

В: Белинелли (27), Шенгелия (16), Кординье (12)

АСВЕЛ (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 81:89 (21:24, 15:21, 24:19, 21:25)

А: Луваву-Кабарро (17), Фолл (13), Ловернь (10 + 11 подборов)

П: Григонис (19), Слукас (18 + 12 передач), Митроглу (16 + 11 подборов)

БК Бавария
БК Реал
Евролига
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