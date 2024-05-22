Руководитель совета тренеров Евролиги Шашич: «Верю, что очень скоро ситуация с отстранением российских команд закончится»

Руководитель совета тренеров Евролиги Горан Шашич ответил на вопрос о возможном возвращении команд из России в международные турниры.

«То, что случилось с российскими командами, — это историческая несправедливость. Я верю, что очень скоро это все закончится. Конечно, Евролиге недостает российских команд. Можно просто посмотреть на рейтинги, где были российские команды до отстранения. Они обязаны вернуться. Также отмечу, что Единая лига ВТБ, на мой взгляд, все еще является второй лучшей лигой в Европе после испанской», — цитирует Шашича ТАСС.

4 июля 2023 года члены ассамблеи Евролиги приняли решение продлить отстранение российских баскетбольных клубов от соревнований на сезон-2023/24.