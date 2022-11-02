32 очка Дюранта не помогли «Бруклину» уйти от поражения в матче с «Чикаго»

«Чикаго» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 108:99. Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, который набрал 32 очка, сделал 9 подборов и 6 передач. Это поражение стало первым для «Бруклина» после увольнения Стива Нэша с поста главного тренера. Баскетбол НБА Регулярный сезон «Бруклин» — «Чикаго» — 99:108 (27:25, 31:27, 22:25, 19:31) 2 ноября. Нью-Джерси. «Barclays Center». «Майами» — «Голден Стэйт» — 116:109 (33:24, 25:32, 28:38, 30:15) 2 ноября. Майами. «FTX Arena». «Оклахома» — «Орландо» — 116:108 (33:32, 30:34, 22:22, 31:20) 2 ноября. Оклахома-Сити. «Paycom Center». «Финикс» — «Миннесота» — 116:107 (24:20, 30:27, 30:26, 32:34) 2 ноября. Финикс. «Footprint Center».