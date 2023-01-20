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НБА

Сегодня, 06:17

«Бостон» в овертайме обыграл «Голден Стэйт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» на своем паркете переиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:118 ОТ. «Селтикс» одержали восьмую победу подряд.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл: 34 очка и 19 подборов.

«Бостон» с результатом 34-12 лидирует в Восточной конференции. «Уорриорз» идут на 8-м месте в Западной конференции — 22-23.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Голден Стэйт» — 121:118 ОТ (25:26, 29:29, 28:34, 24:17, 15:12)

Б: Тейтум (34 + 19 подборов), Хорфорд (20 + 10 подборов), Смарт (18), Браун (16), Р. Уильямс (14 + 11 подборов), (14).

Г: Карри (29), Пул (24), Томпсон (24), Уиггинс (20 ), Др. Грин (11 + 13 подборов).

БК Бостон Селтикс
БК Голден Стэйт Уорриорз
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