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НБА

5 сентября, 11:30

«Бостон» может получить 3,2 миллиона долларов исключения из-за травмированного Галлинари

Мария Гусева

Форвард «Бостона» Данило Галлинари из-за полученного разрыва передней крестообразной связки левого колена рискует пропустить весь сезон-2023/23 в НБА.

«Селтикс» могут подать в лигу заявку на исключение травмированного игрока на сумму 3,2 миллиона долларов.

34-летний итальянец получил травму в матче квалификации чемпионата мира против сборной Грузии.

В прошлом сезоне Галлинари выступал за «Аталанту». Он сыграл в 68 матчах, набирая в среднем по 11,8 очка, делая 4,6 подбора и 1,5 передачи.

БК Бостон Селтикс
Данило Галлинари
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