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Сегодня, 05:20

«Торонто» на выезде обыграл «Милуоки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» на своем паркете проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:117. Разыгрывающий защитник «Бакс» Дэмиан Лиллард набрал 36 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В других встречах «Мемфис» обыграл «Детройт» (108:90), «Чикаго» выиграл у «Нью-Йорка» (108:100), «Нью-Орлеан» проиграл «Сан-Антонио» (109:111), «Майами» на выезде победил «Хьюстон» (119:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Детройт» — 108:90 (32:22, 25:16, 32:32, 19:20)

М: Джемисон (17 + 13 подборов), Перейра (17), Пиппен (16), Джексон (15), Стивенс (15).

Д: Айви (31), Дюрен (17 + 10 подборов), Науэлл (12).

«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 108:100 (29:17, 32:28, 20:31, 27:24)

Ч: Грин (25 + 11 подборов), Досунму (24), Дерозан (20 + 10 передач), Вучевич (16 + 12 подборов).

Н: Брансон (35 + 12 передач), Макбрайд (19), Ануноби (12).

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 109:111 (27:18, 34:33, 25:35, 23:25)

Н: Макколлум (31), Валанчюнас (26), Мерфи (16), Джонс (15).

С: Грэм (20), Вембаньяма (17 + 12 подборов), Шэмпени (15), Мамукелашвили (15).

«Милуоки» — «Торонто» — 111:117 (27:21, 27:37, 31:32, 26:27)

М: Лиллард (36), Миддлтон (21), Портис (19), Б. Лопес (15).

Т: Трент (31), Барретт (26), Куикли (25 + 12 подборов), Олиник (12).

«Хьюстон» — «Майами» — 104:119 (27:27, 32:37, 24:29, 21:26)

Х: Грин (21), Брукс (18), Смит (15), Ванвлит (13), Уитмор (12).

М: Батлер (22), Адебайо (18 + 12 подборов), Хирро (17).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Детройт Пистонс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Торонто Рэпторз
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
Сан-Антонио Спёрс
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