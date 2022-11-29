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Сегодня, 06:30

45 очков Дюрэнта помогли «Бруклину» обыграть «Орландо»

Руслан Минаев
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«Бруклин» дома обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:102.

В составе «Нетс» самым результативным игроков стал Кевин Дюрэнт — 45 очков.

У «Мэджик» больше всех набрали Пауло Банчеро и Бол Бол — по 24 очка.

В другом матче «Филадельфия» дома обыграла «Атланту» благодаря 30 очкам Джоэла Эмбиида — 104:101.

«Бостон» дома разгромил «Шарлотт» — 140:105.

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«Вашингтон» — «Миннесота» — 142:127 (38:33, 39:25, 32:39, 33:30)

29 ноября. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Филадельфия» — «Атланта» — 104:101 (23:34, 28:21, 30:26, 23:20)

29 ноября. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

«Бостон» — «Шарлотт» — 140:105 (45:19, 33:36, 43:27, 19:23)

29 ноября. Бостон. «TD Garden».

«Бруклин» — «Орландо» — 109:102 (23:28, 29:23, 35:25, 22:26)

29 ноября. Нью-Джерси. «Barclays Center».

«Торонто» — «Кливленд» — 100:88 (26:24, 26:19, 28:24, 20:21)

29 ноября. Торонто. «Scotiabank Arena».

БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Вашингтон Уизардс
БК Кливленд Кавальерс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Шарлотт Хорнетс
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