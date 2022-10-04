«Финикс» может быть продан новому владельцу за 4 миллиарда долларов

«Финикс» может быть продан за рекордную сумму в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Цена «Санс» может достичь отметки в 4 миллиарда долларов.

Владелец «Финикса» Роберт Сарвер решил продать принадлежащие ему акции «Санз» и «Меркьюри» после того, как расследование лиги подтвердило факты неподобающего поведения на рабочем месте.

Ожидается, что попытки выкупить «Финикс» предпримут основатель и экс-генеральный директор Amazon Джефф Безос, бывший генеральный директор Disney Боб Айгер, соучредитель Oracle Лэрри Эллисон, а также совладелец «Вашингтона» Лорен Пауэлл Джобс (вдова соучредителя Apple и бывшего генерального директора компании Стива Джобса).

Нынешний рекорд был установлен при покупке Джозефом Цаем «Бруклина» — 3,5 миллиарда.