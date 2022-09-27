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НБА

27 сентября, 12:00

Фонтеккио — о переходе в «Юту»: «Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы помочь этой команде»

Алина Савинова

Итальянский нападающий Симоне Фонтеккио рассказал о переходе в «Юту». Он отметил, что рад возможности выступать за эту команду в НБА.

«Подписание контракта с «Ютой» было невероятным. Это было похоже на сбывшуюся мечту. Я хотел стать игроком НБА. Это был долгий путь. Сейчас мне 26, почти 27. Иногда эта мечта казалась немного далекой, но прямо сейчас я так счастлив и взволнован тем, что нахожусь здесь. Я действительно благодарен за эту большую возможность. Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы помочь этой команде», — цитирует Eurohoops баскетболиста.

26-летний нападающий подписал контракт с «Ютой» в июле 2022 года. Ранее он играл за «Басконию».
Фонтеккио провел 77 игр в Евролиге. Также он выступал за сборную Италии на международном уровне, включая Евробаскет-2022.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/nba-news/1396048/simone-fontecchio-talks-utah-jazz-nba/
БК Юта Джаз
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