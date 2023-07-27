«Автодор» объявил о переходе игрока сборной Хорватии Доминика Мавры

Игрок сборной Хорватии Доминик Мавра пополнил состав «Автодора».

Как сообщает пресс-служба клуба, габаритный 29-летний защитник может сыграть как на позиции первого, так и второго номера. Соглашение заключено на сезон-2023/24.

В минувшем сезоне Мавра, выступая за хорватский «Сплит», набирал 16,4 очка, 7,3 передачи и 3,6 подбора в среднем за игру.

На протяжении карьеры игрок выступал за хорватские «Загреб», «Цибону», «Задар», испанский «Ховентуд», польский «Домброва Гурнича», македонские «Карпош Соколи» и «Скопье», литовский «Леткабелис», а также словенский КРКА.

Мавра — чемпион Адриатической лиги (2014), чемпион Хорватии (2021), двукратный обладатель Кубка Хорватии (2020, 2021), обладатель Кубка Македонии (2017, признан MVP).