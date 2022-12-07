Единая лига ВТБ назвала символическую пятерку тура

По итогам матчей Единой лиги ВТБ 2-5 декабря была составлена символическая пятерка игроков.

Маркос Найт стал самым результативным игроком «Самары» в матче с «Пармой» (83:81): 22 очка, 9 подборов и 5 передач.

Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель набрал 16 очков и 7 передач в матче против «Астаны» (88:66).

Защитник «Автодора» Малик Ньюмэн в игре с МБА (72:68) отметился 25 очками, 6 подборами и 4 передачами.

Алексей Швед привел ЦСКА к победе в Матче недели над УНИКСом в овертайме (95:93) — 25 очков, 8 передач и 4 подбора.

«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» дома (75:71), а Андрей Мартюк набрал в игре 12 очков, сделал 7 подбора, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.