Райкович: «Зенит» не заслуживал уступить 20 очков — реальная разница была не так велика»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита» (100:80).

«Это была классная игра, и болельщики, которые смотрели ее в зале или по телевизору, наверняка получили удовольствие. Обе команды играли здорово, но мы — лучше, особенно во второй половине.

Согласен с тренером Паскуалем, который сказал, что они не заслуживали уступить 20 очков — реальная разница была не так велика. Но это не отнимает заслуг наших игроков. То, как мы играли во второй половине... Мы должны ценить такие моменты и стараться играть так же дальше.

Сейчас завершилась только первая часть сезона, и в конце концов, будет важен только тот результат, который будет показан на финише. Мы продолжим тренироваться и улучшать свою игру», — приводит слова тренера сайт красно-синих.

ЦСКА выиграл первую часть регулярного чемпионата, одержав победы во всех 22 матчах. Армейцы показали лучший старт в истории лиги и обновили рекорд по количеству побед подряд.