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Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:09

Секулич: «Огромная благодарность нашим игрокам, тому как они сражались»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение от УНИКСа (счет в серии 1-4) в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В пятом матче казанцы победили со счетом 98:89.

«Как мне показалось, УНИКС вышел на сегодняшний матч с настроем «если проиграешь, то умрешь» — а ведь так начать игру следовало как раз нашей команде. Во второй половине нам, вроде бы, удалось устроить погоню. Но у казанской команды на первый план вышел Ненад Димитриевич — он показал, почему является самым ценным игроком этого финала и, возможно, большой мировой звездой в ближайшей перспективе.
Хочу выразить огромную благодарность нашим игрокам — тому, чего они добились и как сражались. В плей-офф нам каждую серию приходилось начинать в гостях, что очень непросто, но мы добрались до финала — и там имели все шансы выиграть во 2-м, 3-м и 4-м матчах — очень жаль, что нам немного не хватило для этого опыта.
Считаю, что мне повезло быть наставником у этих парней — у многообещающих русских игроков, каждый из которых способен вырасти в звезду, и у американских легионеров, которые прекрасно играли и отдали все, чтобы сделать лучше команду в целом и каждого из партнеров.
Сегодня я дал много времени молодежи — но не потому, что мы сдались, а потому что я был уверен в том, что эти парни принесут команде пользу», — цитирует Секулича пресс-служба лиги.

«Локомотив-Кубань» во второй раз в истории клуба и впервые за 10 лет выиграл серебряные медали Единой лиги ВТБ.

баскетбол
БК Локомотив-Кубань
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