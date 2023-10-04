Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:13

Главный тренер «Пари НН» Лукич: «Мы должны быть готовы к напору УНИКСа»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич рассказал, как команда готовится к матчу против УНИКСа в рамках Единой лиги ВТБ.

«Мы всем тренерским составом вместе с командой посмотрели последний матч УНИКСа против «Локомотива-Кубань», который прошел несколько дней назад в Казани. Главное, что бросилось в глаза — мощная энергия и агрессия УНИКСа. Физически и, можно сказать, психологически они разнесли краснодарскую команду, а она оказалась не готова к такой агрессии соперника. Все это произошло из-за неудачного выступления УНИКСа на Суперкубке. Они отреагировали верно, и мы должны быть готовы к такому напору. Ожидаем очень агрессивных соперников здесь в Нижнем, к которым нужно быть готовыми и физически, и ментально», — приводит пресс-служба нижегородского клуба слова тренера.

Матч между «Пари НН» и УНИКСом пройдет в четверг, 5 октября, и начнется в 19.00 по московскому времени.

1 октября команда из Нижнего Новгорода одержала победу над «Минском» со счетом 89:60. УНИКС на старте сезона обыграл «Локомотив-Кубань» (91:73). Казанский клуб является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ.

Источник: https://nn-basket.ru/news/vtoroj-match-23-24-pari-nn-uniks-prevyu/
Баскетбол
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
Зоран Лукич
0
Читайте также
Медведев проиграл Синнеру финал China Open 2023
Мошенники атаковали спортивные федерации. Есть пострадавшие от новой схемы обмана
ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
МИД ФРГ принял к сведению слова Медведева об ударах по военным заводам Германии
В Москве нашли мертвым 19-летнего чемпиона России по карате
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА одержал победу над «Енисеем» в Единой лиге ВТБ