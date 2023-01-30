Перасович: «Последние месяцы «Нижний Новгород» побеждает с большим преимуществом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от первого матча во втором этапе Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

«На мой взгляд, «Нижний Новгород» последние месяцы проделывают хорошую работу. Они побеждают в матчах с большим преимуществом, особенно, в гостях. В предстоящей встрече нам следует быть максимально сконцентрированными, показать хороший ритм, а также суметь сдержать их лидеров», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

Матч УНИКС — «Нижний Новгород» пройдет сегодня, 30 января. Начало — 19.00 мск.