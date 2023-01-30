Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:23

Перасович: «Последние месяцы «Нижний Новгород» побеждает с большим преимуществом»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от первого матча во втором этапе Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

«На мой взгляд, «Нижний Новгород» последние месяцы проделывают хорошую работу. Они побеждают в матчах с большим преимуществом, особенно, в гостях. В предстоящей встрече нам следует быть максимально сконцентрированными, показать хороший ритм, а также суметь сдержать их лидеров», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

Матч УНИКС — «Нижний Новгород» пройдет сегодня, 30 января. Начало — 19.00 мск.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=-uni%D1%81s-vs-pari-nizhniy-novgorod-preview
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
Велимир Перасович
0
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Василий Карасев: «Опыт и мастерство. У ЦСКА они есть, и соперники этим пользуются»