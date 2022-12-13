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Единая лига ВТБ

13 декабря, 20:45

Центровой «Автодора» Минченко: «Мы провели хорошую первую половину, но на четвертую четверть не хватило сил»

Алина Савинова
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Центровой «Автодора» Евгений Минченко объяснил, чего не хватило команде для победы над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ (69:70).

«Очень обидное поражение. Мы провели хорошую первую половину, действовали агрессивно и слаженно. Увы, на четвертую четверть не хватило сил. Физически не смогли продолжать играть с прежней агрессией и энергией. Хочу извиниться перед болельщиками «Автодора». Знаю, вы ждали от нас другого результата. Мы извлечем уроки, будем упорно работать и станем сильнее», — цитирует Минченко пресс-служба официального сайта клуба.

«Автодор» находится на девятой строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Астана» занимает 11-е место.

В воскресенье, 18 декабря, саратовский клуб сыграет с «Зенитом». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://avtodor.ru/evgenij-minchenko-hochu-izvinitsya-pered-bolelshhikami-avtodora/
БК Автодор
БК Астана
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