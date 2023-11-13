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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:48

«Енисей» победил «Руну» и вышел на 3-е место в Единой лиге ВТБ, Мартин и Ратэн-Мэйс набрил 56 очков

Руслан Минаев
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«Енисей» на выезде победил «Руну» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:77.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Ксэвьер Ратэн-Мэйс — 33 очка.

«Енисей» одержал третью победу подряд и обошел «Руну» (4-е место и 6 побед в 9 матчах) в турнирной таблице. Красноярцы одержали 7-ю победу после 10 стартовых игр и занимают третье место.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Руна» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 77:92 (20:25, 19:19, 22:22, 16:26)

Р: Хилл (20+7 передач), Морган (17+8+5)

Е: Ратэн-Мэйс (33), Мартин (23)

13 ноября. Москва. «ДС Динамо»

БК Енисей
БК Руна
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