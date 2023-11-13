«Енисей» победил «Руну» и вышел на 3-е место в Единой лиге ВТБ, Мартин и Ратэн-Мэйс набрил 56 очков

«Енисей» на выезде победил «Руну» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:77. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Ксэвьер Ратэн-Мэйс — 33 очка. «Енисей» одержал третью победу подряд и обошел «Руну» (4-е место и 6 побед в 9 матчах) в турнирной таблице. Красноярцы одержали 7-ю победу после 10 стартовых игр и занимают третье место. Баскетбол Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат «Руна» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 77:92 (20:25, 19:19, 22:22, 16:26) Р: Хилл (20+7 передач), Морган (17+8+5) Е: Ратэн-Мэйс (33), Мартин (23) 13 ноября. Москва. «ДС Динамо»