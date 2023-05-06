Суд арестовал главного фигуранта дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

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Пресненский суд Москвы арестовал главного фигуранта дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.
«С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 31-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурант арестован на два месяца. Он был задержан в аэропорту Жуковский и пытался покинуть РФ.
5 мая Пресненский суд арестовал троих соучастников избиения спортсмена, среди которых несовершеннолетний. Как полагает следствие, их действия не привели к тяжким последствиям для здоровья Шведа, а потому они обвиняются только в хулиганстве. Тяжелую травму баскетболисту нанес водитель одного из троих обвиняемых — Юсуф Мирашуров. Поэтому он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.
В ночь на 2 мая баскетболиста избили у ресторана на Большой Никитской улице. Швед был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.