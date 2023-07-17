Трент Фрейзер продолжит выступать за «Зенит» в следующем сезоне

Американский защитник Трент Фрейзер будет выступать в составе «Зенита» в следующем сезоне.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт между сине-бело-голубыми и 24-летним защитником действует до лета 2024 года.

Трент пополнил ряды «Зенита» зимой 2023 года. В Единой лиге ВТБ он вышел на паркет в 24 матчах, средняя статистика — 13,1 очка и 3,7 передачи. Также после травмы Томаса Эртеля тренерский штаб включил Фрейзера в заявку на Кубок России, в котором защитник помог «Зениту» дойти до финала и был признан самым ценным игроком «Финала четырех».