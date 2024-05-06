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Единая лига ВТБ

Сегодня, 10:08

Уиттакер подпишет новый контракт с «Уралмашем»

Виктория Кравченко
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Защитник Стэнли Уиттакер останется в «Уралмаше», сообщил «Перехват».

По данным источника, екатеринбургский клуб договорился со Стэнли Уиттакером о продлении контракта еще на один сезон. Американский защитник останется в команде до лета 2025 года.

Уиттакер перешел в «Уралмаш» по ходу сезона и тут же стал одним из самых полезных игроков команды. В 24 матчах Единой лиги он в среднем проводил на паркете по 29 минут, за которые отмечался статистикой в 14,1 очка, 2,7 подбора и 5,5 передачи за игру.

«Уралмаш» в четвертьфинале Единой Лиги ВТБ встречался с «Зенитом».

Счет в серии 3-2 в пользу бело-голубых. Команда Хавьера Паскуаля пробились в полуфинал турнира.

БК Уралмаш
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