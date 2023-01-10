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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:05

«Зенит» дома переиграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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«Зенит» на своем паркете победил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:71.

Самым результативным в составе победителей стал Томас Эртель — 20 очков. Такое же количество очков набрал форвард гостей Девон Акун-Перселл.

Питерцы одержали 16-ю победу в 20 матчах и идут на третьем месте. Краснодарцы — шестые (10 побед в 20 матчах).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 73:71 (22:12, 20:25, 21:15, 10:19)

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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