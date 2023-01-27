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Сегодня, 15:56

«Зенит» подписал контракт с американским центровым

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» подписал контракт с американским центровым Ройсом Хэммом-младшим. Соглашение с 23-летним игроком рассчитано до окончания сезона-2023/24, сообщает сайт клуба.

Хэмм начал карьеру в 2022 году, когда подписал контракт с бельгийским клубом «Антверп». До этого баскетболист провел четыре года за Texas Longhorns — это команда Техасского университета, выступающая в чемпионате NCAA. После этого еще год Ройс выступал за команду Университета Невады UNLV Runnin' Rebels.

После переезда в Бельгию и старта профессиональной карьеры центровой сыграл 8 матчей в Кубке ФИБА-Европа, в среднем набирая 12,3 очка и делая 4 подбора за игру. В чемпионате Бельгии Хэмм также провел 8 матчей, его средняя статистика: 10,9 очка и 5,3 подбора.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/7801
БК Зенит
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