День разгромов на ЧМ-2023. Сербия и США уничтожили оппонентов

Провалы Максвитиса и Поццекко.

Чемпионат мира. Мужчины. Четвертьфинал

Литва — Сербия — 68:87 (25:24, 13:25, 17:24, 13:14)

Италия — США — 63:100 (14:24, 10:22, 20:37, 19:17)

Первые четвертьфиналы чемпионата мира — 2023 по баскетболу откровенно разочаровали. В матче Сербии и Литвы, в котором букмекеры не могли определить фаворита, равная борьба шла только в первой четверти. Италия набрала всего 24 очка за первую половину, пропустив почти в два раза больше. После перерыва избиение парней Джанмарко Поццекко продолжилось. Причем американцы были не только очень продуктивны в атаке (47% точных трехочковых), но и показали отличную защиту.

Бросили все силы на США

Сербы и литовцы приехали на этот ЧМ без своих главных звезд. Никола Йокич взял заслуженный отдых после чемпионства с «Денвером», а Домантасу Сабонису помешала травма пальца. Тем не менее обе команды очень достойно проявили себя на первом и втором групповом этапе. Сербы выиграли у Пуэрто-Рико, Южного Судана, Китая и Доминиканской Республики, проиграв лишь однажды: упустив 16-очковое преимущество в игре с Италией. Литва и вовсе одержала пять побед, в том числе над Черногорией, Грецией и США. С американцами подопечные экс-тренера пермской «Пармы» Казиса Максвитиса играли уже в статусе четвертьфиналистов, выдав мощнейшую игру (110:104). На чемпионатах мира американцы еще столько не пропускали.

В нескольких литовских городах был объявлен выходной день, а игроки сборной уже начали рассуждать о медалях. Но в четвертьфинале проблемы начали валиться на них как снежный ком. Перед матчем стало известно, что в игре не примет участие один из важнейших игроков ротации Эймантас Бенджюс. Во второй четверти команда набрала всего 13 очков, а перед самым перерывом сверхдальним трехочковым отметился Богдан Богданович (49:38). За стартовые 20 минут сербы совершили всего три потери и сделали пять перехватов. Идеальное начало для команды Светислава Пешича.

В третьей четверти партнеров попытался разбудить Валанчюнас. Центровой «Нового Орлеана» дважды классно продавил Николу Милутинова под кольцом, сделал подбор и вынудил Марко Гудурича на потерю. Всего за две минуты мощное преимущество сербов растаяло до пяти очков. Казалось, что в игре наступил перелом, но после тайм-аута Стефан Йович дважды забил из-за дуги. Уже Максвитис был вынужден брать минутный перерыв, но исправить ситуацию не получилось. Литовцы ждали дальних бросков от соперника, а Богданович и компания раз за разом набирали легкие очки в проходах. Соперники просто не защищались в «краске». Перед заключительной четвертью сербы вели «+20» и не стали сбавлять темп.

Баскетболисты сборной Сербии празднуют победу. Фото AFP

Два точных трехочковых подряд в дебюте десятиминутки от Филипа Петрушева стали окончательным приговором для Литвы, которая, похоже, потратила все силы в ничего не значащем для них матче с США. Сербы посвятили эту победу Борише Симаничу, который потерял почку из-за удара, который он получил во время матча против Южного Судана.

«Наш партнер по команде, который до сих пор с нами, Бориша Симанич, дал нам потрясающую энергию, — отметил после матча Богданович. — Мы нервничали по поводу переезда в другой отель накануне игры. Особенно нервничал я. Почему-то в молодости я всегда проигрывал Литве. Но после собрания команды я увидел сообщение Бориши. Там было написано: «Ребята, я в порядке, не волнуйтесь, давайте сегодня победим». Он думал о нас после всего, что с ним произошло. Это сплотило нас. Симанич — потрясающий парень. Эта победа для него».

Литовцы отправляются в мини-турнир за пятое-восьмое место. Сербы же в полуфинале встретятся с победителем пары Канада — Словения.

Паоло Банкеро и Тайриз Халибертон. Фото AFP

Банкеро набирает

Описывать события матча США и Италии нет особого интереса. Американцы доминировали с первой до последней минуты. Сильнее против американцев на этом ЧМ сыграла даже команда Иордании. Впрочем, на плей-офф у ростера Стива Керра был более серьезный настрой. Особенно после болезненного поражения от Литвы. Все игроки США, выходившие на паркет, были максимально собраны, не халтурили в защите, даже когда разница в счете перевалила за 30 очков. Безусловно, это огромная заслуга тренерского штаба, куда помимо наставника «Голден Стэйт» входят Эрик Споэльстра (тренер «Майами» отвечает за атаку) и Марк Фью (тренер университета Гонзага отвечает за защиту).

С другой стороны, вряд ли кто-то мог ожидать такой безвольной игры от Италии, которая при Поццекко всегда борется до конца. Видимо, кончились силы. Хотя мотивации у итальянцев должно было быть хоть отбавляй. Напомним, что перед ЧМ-2023 первый номер драфта НБА-2022 Паоло Банкеро отказался играть за «Скуадру Адзурру» в пользу... США. В июне президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи даже не стал подбирать политкорректные слова, чтобы описать поступок форварда, который несколько раз заявлял, что готов помочь Италии на крупных турнирах. «Предательство, особенно в баскетболе, — слишком сильное слово. Такие ситуации случаются, но он нас одурачил, мы планировали для него большую коммерческую кампанию».

В четвертьфинале Банкеро еще раз одурачил итальянцев: 8 очков, 5 подборов, 2 передачи и 2 перехвата. Такой четвертый номер точно бы помог Италии, которая прощается с мечтами о медалях. Американцы в полуфинале ждут победителя пары Германия — Латвия.