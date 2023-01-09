Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 16:30

Бельгийский биатлонист чистил ружье, направляя ствол на себя. Кто учил его технике безопасности?

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Тьерри Ланже.
Тьерри Ланже.
Фото Global Look Press
Тьерри Ланже.
Фото Скриншот трансляции
1/3
Telegram Дзен
Тьерри Ланже шокировал болельщиков, нарушив на Кубке мира главное правило соревнований.

В воскресенье в словенской Поклюке завершился очередной этап Кубка мира по биатлону. С соревновательной точки зрения этап мало чем удивил. Йоханнес Бе и Эльвира Эберг чудо как хороши, но разве это новость? Зато новостные ленты заполонил Тьерри Ланже. И нет, поводов восхищаться своей скоростью и точностью бельгиец не давал. Скорее наоборот, бедовый спортсмен едва не остался без лыж и винтовки, а затем и вовсе забыл про все правила техники безопасности и направил оружие на себя, чтобы его прочистить. Неужели в Бельгии не слышали байку о том, что даже незаряженное ружье раз в год да стреляет?

Тимофей Лапшин. Он обходит возраст, соперников и санкции. Как Тимофей Лапшин удерживается в топе?

Бедовая гонка от биатлониста-статиста

Вряд ли вы до этих выходных знали о биатлонисте Ланже. Еще бы, ведь для него даже попадание в топ-50 уже огромное достижение. Такие спортсмены, как Тьерри, обычно даже не попадают в телетрансляции, и заметить их можно разве что в эстафете или при исключительных обстоятельствах. Чаще — комичных или трагичных. В воскресенье сложилось все вместе. Смешанная эстафета не была большим шансом для команды Бельгии, которая традиционно выступает в роли статиста. Однако Ланже падением с трассы разрушил даже призрачные надежды зацепиться за результат. Тьерри не справился со спуском, повредил спину, лыжи, но смог продолжить гонку. Правда, без одной палки — вторая сломалась. И даже это еще не самое страшное. Ужас в лице Ланже можно было прочитать, когда он пришел на огневой рубеж. Все стреляют — а он стоит. Стоит, и время уходит.

Сначала заминка была связана с потерей патронов, но и когда бельгийцу принесли новый магазин, проблемы не исчезли. Он ковырял свою винтовку и словно колдовал над ней. Как оказалось, ствол забился снегом. Тьерри не придумал ничего умнее, нежели прочистить мушку лыжной палкой, благо хоть одна у него еще оставалась. Правда, позу выбрал для этих действий максимально спорную — направил ствол прямо себе в голову и чистил таким образом ружье. Надо ли говорить, что Ланже нарушил главное правило при обращении с любым оружием. Никогда не направлять его на человека, в том числе на самого себя. В свое оправдание Тьерри затем утверждал, что риска не было — винтовка была без патронов. Но не даром в народе ходит пословица, что даже незаряженное ружье раз в год, но стреляет...

Тьерри Ланже.
Тьерри Ланже. Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Все по правилам, но без всякого смысла

Конечно, с научной точки зрения народная поговорка не совсем актуальна. Однако определенный риск всегда существует, и непонятно, зачем подвергать себя опасности? Все закончилось хорошо, и даже судьи не стали выписывать Ланже наказание, поскольку напрямую он правила техники безопасности при обращении с оружием не нарушил. Другое дело, что все его героические попытки оживить заснеженную винтовку имели немного практического смысла. Мало того, что команда Бельгии заняла в гонке только десятое место, а передавал эстафету Тьерри и вовсе 21-м, так еще и необходимости оставаться именно с поврежденным оружием не было никакой. Согласно правилам, при проблемах с винтовкой спортсмен может как попытаться решить их самостоятельно, так и обратиться к специалисту на стрельбище. Если оперативно устранить неисправности не удается, разрешено заменить оружие. Как уверяют эксперты, в этом случае команда потеряла бы даже меньше времени.

Павел Муслимов. «Были такие тренировки, что у товарища лопнули капилляры в глазах». Призер Олимпиады по биатлону возглавляет школу тенниса

Директор по спортивным операциям Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар заявил, что больше всего наказал себя и свою команду сам Анже. Сначала обидным падением, а затем глупым поведением на стрельбище. Ему было необходимо сразу подать сигнал судьям, и тогда все решилось бы гораздо быстрее. Однако коллеги по цеху были гораздо более резкими в своих оценках. К примеру, Йоханнес Дале говорит, что запрет направлять оружие на себя и других — это первое, что должен запомнить биатлонист. Кроме того, по мнению Дале, чистка винтовки лыжной палкой — акт неуважения к своему оружию. Возмущались и эксперты на норвежском ТВ. Комментатор Ола Лунде даже требовала дисквалификации спортсмена, так как не уверена, что Ланже не допустит подобных ошибок в будущем. «А что если он направит ружье не на себя, а на соперников?» — сетует Ола.

Эльвира Эберг. Фото AFP
Эльвира Эберг.
Фото AFP

У женщин битва за БХГ во всем разгаре, у мужчин все давно решено

Справедливости ради, Тьерри давно в биатлоне, дебютировал на Кубке мира еще в 2010 году и даже выступал на двух Олимпиадах. Пусть без ярких успехов, но как обращаться с оружием, он наверняка знает. И бельгийский биатлон, пусть и не выглядит на фоне европейских и северных соседей сильным, считается профессиональным, а государство вкладывает в него немало усилий. В частности, в середине прошлого десятилетия в команду Бельгии пригласили ряд сильных спортсменов из Франции и Германии, которые не нашли себе места на родине. Учитывая языковые и культурные особенности страны, на новом месте им было обустроиться нетрудно. Один из таких натурализованных, Флоран Клод, до сих пор в сборной и открывал ту злосчастную эстафету. Да и результаты у бельгийцев неплохие. Ведь в воскресенье, несмотря на все передряги, они выдали лучшую среди всех команд стрельбу.

Петтер Нортуг. В норвежском биатлоне скандал. Места в сборной не поделили из-за старого файла на сайте

Всего два дополнительных патрона на восемь рубежей — французам и шведам, которые заходили в тот день на круги, такое и не снилось. Но главным стрелковым перформансом уик-энда стала стрельба шведки Эльвиры Оберг в гонке преследования. Эльвира легко выиграла спринт и с небольшим, но преимуществом убежала от соперниц. По скорости она одна из лучших, и шанс у остальных девушек мог быть разве что в случае ошибки на рубеже. Как бы не так — 20 попаданий из 20 при выдающейся скорострельности. Пересмотрите ее стрельбу на видеохостингах, такая работа похожа на искусство. Таким образом, Оберг все ближе к лидеру сезона француженке Жулие Симон — между ними теперь дистанция меньше 40 баллов. У мужчин же интрига умерла окончательно. Двумя победами в Поклюке Йоханнес Бе оторвался от соотечественника Стурла Легрейда более чем на 100 баллов. За остаток сезона такой отрыв уже не отыграть.

Биатлон
3
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин ударно начал новый год, Криштиану — в Саудовской Аравии, Хабиб покидает ММА? Что случилось за выходные
«Сам не верю, что меня не пытались зазвать в Россию. Пошел бы пешком!» Легенда ЧМ — о Черчесове, Хиддинке и Эскобаре
В Ненецком автономном округе упал самолет Ан-2 с пассажирами
В Японии указали на ухудшение отношений между ВСУ и Зеленским
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

На Кубке мира нет России, но много бывших российских биатлонистов. Как у них дела?