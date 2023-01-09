Бельгийский биатлонист чистил ружье, направляя ствол на себя. Кто учил его технике безопасности?

Тьерри Ланже шокировал болельщиков, нарушив на Кубке мира главное правило соревнований.

В воскресенье в словенской Поклюке завершился очередной этап Кубка мира по биатлону. С соревновательной точки зрения этап мало чем удивил. Йоханнес Бе и Эльвира Эберг чудо как хороши, но разве это новость? Зато новостные ленты заполонил Тьерри Ланже. И нет, поводов восхищаться своей скоростью и точностью бельгиец не давал. Скорее наоборот, бедовый спортсмен едва не остался без лыж и винтовки, а затем и вовсе забыл про все правила техники безопасности и направил оружие на себя, чтобы его прочистить. Неужели в Бельгии не слышали байку о том, что даже незаряженное ружье раз в год да стреляет?

Бедовая гонка от биатлониста-статиста

Вряд ли вы до этих выходных знали о биатлонисте Ланже. Еще бы, ведь для него даже попадание в топ-50 уже огромное достижение. Такие спортсмены, как Тьерри, обычно даже не попадают в телетрансляции, и заметить их можно разве что в эстафете или при исключительных обстоятельствах. Чаще — комичных или трагичных. В воскресенье сложилось все вместе. Смешанная эстафета не была большим шансом для команды Бельгии, которая традиционно выступает в роли статиста. Однако Ланже падением с трассы разрушил даже призрачные надежды зацепиться за результат. Тьерри не справился со спуском, повредил спину, лыжи, но смог продолжить гонку. Правда, без одной палки — вторая сломалась. И даже это еще не самое страшное. Ужас в лице Ланже можно было прочитать, когда он пришел на огневой рубеж. Все стреляют — а он стоит. Стоит, и время уходит.

Сначала заминка была связана с потерей патронов, но и когда бельгийцу принесли новый магазин, проблемы не исчезли. Он ковырял свою винтовку и словно колдовал над ней. Как оказалось, ствол забился снегом. Тьерри не придумал ничего умнее, нежели прочистить мушку лыжной палкой, благо хоть одна у него еще оставалась. Правда, позу выбрал для этих действий максимально спорную — направил ствол прямо себе в голову и чистил таким образом ружье. Надо ли говорить, что Ланже нарушил главное правило при обращении с любым оружием. Никогда не направлять его на человека, в том числе на самого себя. В свое оправдание Тьерри затем утверждал, что риска не было — винтовка была без патронов. Но не даром в народе ходит пословица, что даже незаряженное ружье раз в год, но стреляет...

Тьерри Ланже. Фото Скриншот трансляции Фото Скриншот трансляции

Все по правилам, но без всякого смысла

Конечно, с научной точки зрения народная поговорка не совсем актуальна. Однако определенный риск всегда существует, и непонятно, зачем подвергать себя опасности? Все закончилось хорошо, и даже судьи не стали выписывать Ланже наказание, поскольку напрямую он правила техники безопасности при обращении с оружием не нарушил. Другое дело, что все его героические попытки оживить заснеженную винтовку имели немного практического смысла. Мало того, что команда Бельгии заняла в гонке только десятое место, а передавал эстафету Тьерри и вовсе 21-м, так еще и необходимости оставаться именно с поврежденным оружием не было никакой. Согласно правилам, при проблемах с винтовкой спортсмен может как попытаться решить их самостоятельно, так и обратиться к специалисту на стрельбище. Если оперативно устранить неисправности не удается, разрешено заменить оружие. Как уверяют эксперты, в этом случае команда потеряла бы даже меньше времени.

Директор по спортивным операциям Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар заявил, что больше всего наказал себя и свою команду сам Анже. Сначала обидным падением, а затем глупым поведением на стрельбище. Ему было необходимо сразу подать сигнал судьям, и тогда все решилось бы гораздо быстрее. Однако коллеги по цеху были гораздо более резкими в своих оценках. К примеру, Йоханнес Дале говорит, что запрет направлять оружие на себя и других — это первое, что должен запомнить биатлонист. Кроме того, по мнению Дале, чистка винтовки лыжной палкой — акт неуважения к своему оружию. Возмущались и эксперты на норвежском ТВ. Комментатор Ола Лунде даже требовала дисквалификации спортсмена, так как не уверена, что Ланже не допустит подобных ошибок в будущем. «А что если он направит ружье не на себя, а на соперников?» — сетует Ола.

Эльвира Эберг. Фото AFP

У женщин битва за БХГ во всем разгаре, у мужчин все давно решено

Справедливости ради, Тьерри давно в биатлоне, дебютировал на Кубке мира еще в 2010 году и даже выступал на двух Олимпиадах. Пусть без ярких успехов, но как обращаться с оружием, он наверняка знает. И бельгийский биатлон, пусть и не выглядит на фоне европейских и северных соседей сильным, считается профессиональным, а государство вкладывает в него немало усилий. В частности, в середине прошлого десятилетия в команду Бельгии пригласили ряд сильных спортсменов из Франции и Германии, которые не нашли себе места на родине. Учитывая языковые и культурные особенности страны, на новом месте им было обустроиться нетрудно. Один из таких натурализованных, Флоран Клод, до сих пор в сборной и открывал ту злосчастную эстафету. Да и результаты у бельгийцев неплохие. Ведь в воскресенье, несмотря на все передряги, они выдали лучшую среди всех команд стрельбу.

Всего два дополнительных патрона на восемь рубежей — французам и шведам, которые заходили в тот день на круги, такое и не снилось. Но главным стрелковым перформансом уик-энда стала стрельба шведки Эльвиры Оберг в гонке преследования. Эльвира легко выиграла спринт и с небольшим, но преимуществом убежала от соперниц. По скорости она одна из лучших, и шанс у остальных девушек мог быть разве что в случае ошибки на рубеже. Как бы не так — 20 попаданий из 20 при выдающейся скорострельности. Пересмотрите ее стрельбу на видеохостингах, такая работа похожа на искусство. Таким образом, Оберг все ближе к лидеру сезона француженке Жулие Симон — между ними теперь дистанция меньше 40 баллов. У мужчин же интрига умерла окончательно. Двумя победами в Поклюке Йоханнес Бе оторвался от соотечественника Стурла Легрейда более чем на 100 баллов. За остаток сезона такой отрыв уже не отыграть.