Бе заработал рекордные для биатлона 477 тысяч евро призовых за сезон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе, выигравший 19 из 25 индивидуальных гонок в сезоне, установил новый рекорд по заработанным призовым, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, премиальные 29-летнего норвежца составили 477 тысяч евро до вычета налогов. Ранее ни один спортсмен не зарабатывал свыше 400 тысяч за один сезон.

Среди женщин лучший результат у победительницы общего зачета и обладателя двух Малых хрустальных глобусов Жюлии Симон — 306 тысяч евро до вычета налогов. В прошлом году лучшей стала Марте Улсбю-Ройселланд — 284 тысяч евро. В прошлом году не было чемпионата мира, а за Олимпийские игры — 2022 спортсмены не получили призовых.

Отмечается, что в статистике также были учтены бонусы, которые спортсмены получили за выход на гонку в красных и желтых майках лидера (1000 евро за гонку).